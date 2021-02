Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall in Spiesen-Elversberg

Polizei Neunkrichen (ots)

Am 07.02.2021 gegen 00:02 Uhr kam es in Spiesen-Elversberg, Hauptstraße in Höhe Hausnummer 40 zu einem Verkehrsunfall. Der Unfallverursacher kam hierbei von der Fahrbahn ab und streifte ein am Fahrbahnrand geparkten PKW. Der Besitzer des geparkten PKW wurde durch einen lauten Knall auf den Unfall aufmerksam. Als er nachschaute, hatte sich der Unfallverursacher bereits von der Unfallstelle entfernt. An dem geparkten PKW entstand an der linken Fahrzeugseite ein erheblicher Unfallschaden.

Zeugen, die den Unfall womöglich beobachtet haben bzw. Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Neunkirchen unter der Telefonnummer 06821/2030 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell