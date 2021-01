Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Verkehrsunfall mit Fußgänger auf einem Kundenparkplatz eines Discounters in Landsweiler-Reden

PI Neunkirchen (ots)

Am Dienstag, den 19.01.2021, gegen 12:20 Uhr, ereignete sich auf dem Kundenparkplatz eines Discounter Marktes in 66578 Landsweiler-Reden, in der Kreisstraße, ein Verkehrsunfall. Bei dem Verkehrsunfall wurde eine 74 Jahre alte Frau aus Schiffweiler von einem rückwärts ausparkenden Pkw angefahren. Hierbei kam die Frau zu Fall und wurde durch den Sturz leicht verletzt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug handelte es sich um einen SUV, Farbe Grau, mit HOM Kreiskennzeichen.

Potentielle Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten sich mit der PI Neunkirchen in Verbindung zu setzen.

