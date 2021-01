Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Zeugenaufruf nach Ladendiebstahl in der Lutherstraße in Neunkirchen

PI Neunkirchen (ots)

Am Samstag, den 16.01.21, gegen 11:23 Uhr, ereignete sich ein Ladendiebstahl in einem Discountermarkt in der Lutherstraße in Neunkirchen. Bei dem Ladendiebstahl entwendete die 39 jährige Beschuldigte aus Lebach mehrere Werkzeuge aus der jeweiligen Verpackung, welche bei den Angeboten in der Auslage lagen. Dieses wurde von einem männlichen Zeugen, mittleren Alters, beobachtet. Der männliche Zeuge stand kurze Zeit später wieder hinter der 39 jährigen Beschuldigten, als diese Hundefutter an der Kasse bezahlen wollte an der Kasse. Dem männlichen Zeugen fiel dabei auf, dass die Beschuldigte die Werkzeuge nicht auf dem Kassenband entsprechend ablegte. Der männliche Zeuge machte die Kassiererin auf den Umstand aufmerksam. Die Beschuldigte verließ daraufhin fluchtartig das Geschäft und begab sich zu Fuß zum Parkplatz an der Post in der Brückenstraße. Eine weitere Mitarbeiterin folgte der Beschuldigten bis ein Kommando der PI Neunkirchen vor Ort eingetroffen war. Bei der Beschuldigten konnte dann lediglich noch ein Werkzeug im Innenfutter ihrer Winterjacke vorgefunden und durch die Kollegen sichergestellt werden.

Der männliche Zeuge ist in dem Discounter nicht bekannt. Aus diesem Grund nun der Zeugenaufruf über die Presse. Die männliche Person, welche den Diebstahl im Geschäft beobachten konnte, soll sich bitte mit den u.a. Kontaktdaten der PI Neunkirchen in Verbindung setzen.

