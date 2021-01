Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: VU-Flucht in der Brunnenstraße in Neunkirchen

PI Neunkirchen (ots)

Am Freitag, den 08.01.21, in der Zeit zwischen 09:00 Uhr und 09:36 Uhr, ereignete sich in der Brunnenstraße in 66538 Neunkirchen eine Verkehrsunfallflucht. Der bislang unbekannte Unfallverursacher befuhr die Brunnenstraße in Fahrtrichtung Ringstraße. Aus bislang unbekannten Gründen, kollidierte der Unfallverursacher mit am rechten Straßenrand geparkten, unfallgeschädigten Pkw. Durch die Unfallkollision wurde der linke Außenspiegel des unfallgeschädigten Pkw beschädigt. Hinweise zu dem möglichen Unfallverursacher und dem unfallverursachenden Fahrzeug liegen bis dato keine vor.

Mögliche Unfallzeugen möchten sich bitte mit der PI Neunkirchen in Verbindung setzen.

