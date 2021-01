Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Meldungen der Polizeiinspektion Neunkirchen

NeunkirchenNeunkirchen (ots)

Neunkirchen: Einbruch in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Beerwaldweg

Im Zeitraum von 08.01.2021, 17:00 Uhr bis 09.01.2021, 11:30 Uhr kam es zu einem Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhaus. Der Täter gelangte vermutlich durch die Hauseingangstür in das Anwesen. Dort brach er mit Gewalt die Wohnungstür der Geschädigten auf. Diese befand sich zum genannten Zeitraum nicht in ihrer Wohnung. In der Wohnung öffnete der Täter mehrere Schränke und durchsuchte diese nach Wertgegenständen. Durch den Täter wurde Bargeld, Schmuckgegenstände sowie Gutscheine entwendet. Im Anschluss flüchtete der Täter unerkannt.

Täterhinweise bitte an die PI Neunkirchen unter der Telefonnummer 06821 / 2030

Neunkirchen: Verkehrsunfall unter alkoholischer Beeinflussung

Am Sonntag, 10.01.2021 gegen 01:27 Uhr, wurde ein Verkehrsunfall in der Kuchenbergstraße im Neunkircher Ortsteil Wiebelskirchen gemeldet. Vor Ort konnte, durch die eingesetzten Polizeibeamten der PI Neunkirchen, drei beschädigte Fahrzeuge sowie eine beschädigte Hauswand eines Wohnanwesens festgestellt werden. Es konnte vor Ort ermittelt werden, dass der 29 Jährige Unfallverursacher mit seinem PKW die Kuchenbergstraße in Fahrtrichtung Neunkirchen befuhr und vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit in Verbindung mit alkoholischer Beeinflussung, in einer Linkskurve von der Fahrbahn abkam. Am Fahrbahnrand stieß er dann mit seinem Fahrzeug gegen ein dort geparktes Fahrzeug. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte das geparkte Fahrzeug gegen ein weiteres geparktes Fahrzeug sowie gegen eine Hauswand eines Wohnanwesens. Vor Ort konnte bei dem Unfallverursacher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Dieser wurde sodann zur Dienststelle verbracht. Auf der Dienststelle wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein wurde sichergestellt.

