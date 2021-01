Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: VU-Flucht in der Koßmannstraße in 66571 Eppelborn

PRev IllingenPRev Illingen (ots)

Am Dienstag, den 05.01.2021, ereignete sich um 11:03 Uhr, in der Koßmannstraße in Eppelborn eine Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde dem geschädigten Pkw der Außenspiegel der Fahrerseite abgefahren. Der Fahrer des beschädigten Pkw befand sich gerade in einer dortigen Bäckerei, als er einen lauten Knall hörte. Der Fahrer begab sich nach draußen und konnte feststellen, dass sein Außenspiegel beschädigt war. Bei dem unfallverusachenden Pkw, handelte es sich laut Zeugenaussagen um einen weißen Kastenwagen mit SB Kreiskennzeichen.

Wer kann Angaben zu der Verkehrsunfallflucht machen? Bitte setzen sie sich mit der u.a. Kontaktdaten der Polizeiinspektion Neunkirchen in Verbindung.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Neunkirchen

NK- ESD

Falkenstraße 11

66538 Neunkirchen

Telefon: 06821/203-113

E-Mail: pi-neunkirchen@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell