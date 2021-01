Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Kennzeichendiebstahl an 5 Kfz eines Pflegedienstes in Illingen

PRev IllingenPRev Illingen (ots)

Am Sonntag, den 03.01.2021, in der Zeit zwischen 11:00 Uhr und 19:00 Uhr, kam es zu Kennzeichendiebstählen an fünf Pkw eines Pflegedienstes in der Rathausstraße in 66557 Illingen. Bislang unbekannter Täter entwendete an den dort geparkten Pkw des geschädigten Pflegedienstes jeweils das vordere und hintere Kennzeichen des jeweiligen Pkw.

Bislang liegen Täterhinweise bzw. Hinweise zur Tatbegehung vor.

Mögliche Zeugen setzen sich bitte mit der u.a. telefonischen Erreichbarkeit der Polizeiinspektion Neunkirchen in Verbindung.

