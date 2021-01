Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: VU-Flucht in der Brunnenstraße in Heiligenwald

PRev IllingenPRev Illingen (ots)

Am Samstag, den 02.01.21, ereignete sich in der Zeit zwischen 10:50 Uhr und 12:05 Uhr, in der Brunnenstraße in Heiligenwald eine Verkehrsunfallflucht. Der Unfallgeschädigte parkte seinen Pkw am rechten Fahrbahnrand der Brunnenstraße. Als er zu seinem Pkw zurückkam, stellte er an der linken vorderen Stoßstange einen Streifschaden fest. In der Nachbarschaft konnte ermittelt werden, dass eine Anwohnerin gegen 11:45 Uhr ein lautes Geräusch wahrgenommen hatte. Als sie aus ihrem zur Straße hin angesiedeltem Fenster sah, konnte sie allerdings nichts mehr feststellen. Bei dem unbekannten unfallverursachenden Fahrzeug, müsste es sich um ein Kfz von roter Farbe handeln, da am unfallgeschädigten Pkw roter Lack an der Anstoßstelle festgestellt werden konnte.

Mögliche Zeugen oder Hinweise setzen sich bitte mit der u.a. Erreichbarkeit der PI Neunkirchen in Verbindung.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Neunkirchen

NK- ESD

Falkenstraße 11

66538 Neunkirchen

Telefon: 06821/203-113

E-Mail: pi-neunkirchen@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell