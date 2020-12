Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Verkehrsunfallflucht in der Innenstadt Neunkirchen

NeunkirchenNeunkirchen (ots)

In der Zeit vom 24.12., 18:00 Uhr, bis zum 25.12., 13:00 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Brückenstraße/Wellesweilerstraße in Neunkirchen. Unbekannter Fahrzeugführer fuhr vermutlich mit überhöhter Geschwindigkeit gegen einen parkenden Pkw. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallörtlichkeit ohne sich um den Schaden zu kümmern. Das parkende Fahrzeug wurde erheblich beschädigt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Polizei Neunkirchen in Verbindung zu setzten.

