Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Einbruch in Clubheim; Katalysator entwendet

Illingen/NeunkirchenIllingen/Neunkirchen (ots)

In der Zeit von Sonntag Abend bis Dienstag Morgen drangen bisher unbekannte Täter ins Clubheim des SV Kerpen Illingen ein. Dabei wurde der Glaseinsatz der Eingangstür eines Nebengebäudes eingedrückt. Die Täter konnten so in den dortigen Lagerraum gelangen und entwendeten aus diesem Raum diverse Getränke, wie Bier, Rotwein und Sekt, sowie einen Werkzeugkoffer. Das Clubheim wird wird im Außenbereich beleuchtet. Diese Leuchten werden durch Bewegungsmelder eingeschaltet. Die Bewegungsmelder waren offensichtlich durch die Täter von der Hütte weggedreht worden, so dass die Beleuchtung sich nicht einschaltete.

In der Nacht zum 22.12. wurde von einem PKW der Marke BMW, der in Neunkirchen in der Unteren Bliesstraße abgestellt war, der Katalysator abmontiert und entwendet. Es handelt sich hierbei um ein Phänomen, das in den letzten Wochen häufiger festgestellt wurde.

