Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Einbruchsdiebstahl in eine Gaststätte am Hüttenberg in Neunkirchen

PI NeunkirchenPI Neunkirchen (ots)

Am Donnerstag, den 17.12.20, in der Zeit zwischen 14:30 Uhr bis 18:30 Uhr, ereignete sich ein Einbruchsdiebstahl in eine Gaststätte in der Hüttenbergstraße in Neunkirchen. In dem genannten Tatzeitraum hebelte der unbekannte Täter die Eingangstür auf. Im Gaststätteninneren durchsucht er die Schubladen hinter dem Tresen. Weiterhin beschädigt er mit einem Schlagwerkzeug die Kaffeemaschine und die beiden Spielautomaten. Aus der Kasse entwendet der unbekannte Täter 70 Euro Bargeld. Danach verlässt er die Gaststätte vermutlich auf dem Eintrittsweg in unbekannte Richtung.

Gibt es Zeugen zu der Straftat? Bitte setzen sie sich mit der Polizei in Neunkirchen unter u.a. Rufnummer in Verbindung.

