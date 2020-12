POL-NK: Presserelevante Sachverhalte der PI Neunkirchen

Polizeiinspektion Neunkirchen

Drei Diebstahl aus Kfz in NK- Wiebelskirchen in der Zeit vom 14.12. auf den 15.12.2020:

1) In der Römerstraße in Wiebelskirchen wurde in der Zeit vom 14.12.20, 15:00 Uhr bis zum 15.12.20; 07:25 Uhr, ein weißer Pkw durch unbekannten Täter angegangen. Der unbekannte Täter durchsuchte den unverschlossenen Pkw und entwendete mehrere Gegenstände aus dem Fahrzeuginnern.

2) In der Rotenbergstraße in Wiebelskirchen wurde in der Zeit vom 14.12.20, 12:45 Uhr bis zum 15.12.20; 07:30 Uhr ein weißer Pkw durch unbekannten Täter angegangen. Der unbekannte Täter durchsuchte den unverschlossenen Pkw und entwendete die Zulassungsbescheinigung aus dem Handschuhfach.

3) In der Ohlenbach in Wiebelskirchen wurde in der Zeit vom 08.12.20, 18:00 Uhr bis 09.12.20, 10:00 Uhr ein grüner Pkw durch unbekannten Täter angegangen. Der unbekannte Täter öffnete auf bislang unbekannte Art und Weise die Seitenscheibe der Fahrertür des verschlossenen Pkw und entwendete mehrere Gegenstände aus dem Fahrzeuginnern.

Widerstandshandlung zum Nachteil von 4 Polizeibeamten nach vorangegangener Sachbeschädigung durch den Täter:

Am 15.12.20, gegen 21:45 Uhr, wurde die PI Neunkirchen über eine Sachbeschädigung an einem Kfz in Illingen in der Hansenstraße informiert. Weiterhin sei der Täter noch vor Ort und augenscheinlich stark alkoholisiert. Die Örtlichkeit wurde durch 2 Kommandos aufgesucht. Der Täter konnte durch die Polizeibeamten vor Ort angetroffen werden. Sämtliche Versuche mit der männlichen Person ein Gespräch zu führen schlugen fehl, da die Person augenscheinlich unter Alkohol-und Drogenbeeinflussung stand. Plötzlich erhob die männliche Person seine Arme und lief mit geballten Fäusten auf die Kollegen zu. Durch ein beherztes Eingreifen der Polizeibeamten konnte die männliche Person zu Boden verbracht und fixiert werden. hierbei leistete die männliche Person aktiven Widerstand. Während der Fixierung fielen auch noch diverse Beleidigungen in Richtung der Polizeibeamten. Der Probant wurde anschließend zur Dienststelle der PI Neunkirchen verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde und im Anschluss wurde er dem Polizeigewahrsam der PI Neunkirchen zugeführt. Im Nachgang konnte noch ermittelt werden, dass der Beschuldigte zuvor schreiend durch die Götzwiesstraße lief und drei Fahrzeuge durch Schläge und Tritte gegen Außenspiegel und Türen beschädigte.

Versuchter Einbruch in das Rathaus von Schiffweiler:

Bislang unbekannter Täter versuchte im Tatzeitraum vom 13.12.20, 21:00 Uhr bis 15.12.20, 21:00 Uhr, in das Rathaus von Schiffweiler einzubrechen.Hierzu versuchte der u.T. im rückwärtigen Bereich des freistehenden Rathauses. Dort entfernt er an einem Fenster, welches auf Kipp stand zwei Eisenstangen, welche horizontal übereinander vor dem Fenster befestigt waren. Im Anschluss drückt er das Fenster ein, sodass der Fensterbeschlag aus der Halterung bricht und vollständig geöffnet werden konnte. Im Anschluss hatte der unbekannte Täter Zugang zu einem 5x5 Meter großen Lagerraum, aus welchem er augenscheinlich nichts entwendet. Danach verlässt u.T. die Räumlichkeit über den Einstiegsweg und entfernt sich in unbekannte Richtung von der Örtlichkeit.

