Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Diebstahl von Katalysator an einem VW-Polo, Schillerstraße in 66540 NK 14.12.20; 18:50 Uhr bis 15.12.20 17:50 Uhr

PI Neunkirchen (ots)

In der o.g. Tatzeit kam es in der Schillerstraße in NK-Wiebelskirchen zu einem Diebstahl eines Katalysators an einem VW-Polo. Bislang unbekannter Täter entwendete den verbauten Katalysator an dem VW-Polo auf bislang unbekannte Art und Weise.

Sollten Zeugen zu der Tat existieren, sollen diese sich bitte under unten aufgeführten Rufnummer melden.

Im Zusammenhang mit dieser Tat ist zu sagen, dass es im Zuständigkeitsgebiet der PI Neunkirchen seit September 2020 zu insgesamt neun gleichgelagerten Diebstählen von Katalysatoren kam. Der jeweilige Katalysator wurde an den jeweils angegangenen PKW´s demontiert und entwendet.

