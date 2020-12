Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Diebstahl von Weihnachtsbäumen

66589 Merchweiler66589 Merchweiler (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 11.12.2020, 17:30 Uhr bis Samstag, 12.12.2020, 09:00 Uhr kam es in Merchweiler in der Straße "Zu den Tränken" zu einem Diebstahl mehrerer Weihnachtsbäume. Ein bisher unbekannter Täter überwand die Bauzaun-Umfriedung des Verkaufsgeländes und verschaffte sich so Zutritt. Anschließend wurden 5 Weihnachtsbäume entwendet. Zeugenhinweise an die Polizei Neunkirchen unter 06821-2030.

