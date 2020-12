POL-NK: Pressemeldung der Polizeiinspektion Neunkirchen für den Zeitraum 04.12.2020 bis 06.12.2020, 10.00 h

Polizeiinspektion Neunkirchen

Pressemeldung der Polizeiinspektion Neunkirchen für den Zeitraum 04.12.2020 bis 06.12.2020, 10.00 h

Neunkirchen

Merchweiler: versuchter Wohnungseinbruch Am Nachmittag des 04.12.2020 kam es gegen 13.00 h zu einem versuchten Wohnungseinbruchsdiebstahl in der Uhlandstraße in Merchweiler. Hierbei wurde ein rückwärtiges Küchenfenster aufgehebelt. Von einem Nachbarn wurden zwei Tatverdächtige gesehen, die sofort zu Fuß flüchteten, als sie merkten, dass sie von dem Nachbarn beobachtet worden waren. So konnte ein Eindringen in die Wohnung verhindert werden. Bei den beiden Tatverdächtigen soll es sich um zwei Mädchen im Alter von ca. 17-18 Jahren gehandelt haben, die dunkle Steppjacken trugen. Täterhinweise bitte an die Polizeiinspektion Neunkirchen, Tel.: 06821-2030

Neunkirchen: versuchte gefährliche Körperverletzung Am Morgen des 05.12.2020 kam es gegen 00.10 h zu einem Streit zwischen zwei Nachbarn in der Kleiststraße in Neunkirchen. Ein 19 Jahre alter Mann rollte um diese Uhrzeit seine Mülltonne in den Hof, da er eigenen Angaben zufolge zuvor keine Zeit dazu hatte. Dies missfiel offensichtlich einem 50 Jahre alten Nachbarn. Dieser rief zuerst aus dem Fenster "was das solle" und habe dann einen faustgroßen Stein nach dem "Störer" geworfen. Der Stein verfehlte den 19jährigen nur knapp. Gegen den 50jährigen wird nun eine Strafanzeige wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung gefertigt.

Illingen: PKW-Fahrer unter Betäubungsmitteleinfluss Am Morgen des 05.12.2020 wurde gegen 02.40 h der Fahrer eines Ford Fiesta in der Eisenbahnstraße in Illingen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde festgestellt, dass der 18 Jahre alte Fahranfänger unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Bei seiner Durchsuchung konnte noch ein Griptütchen mit Marihuana entdeckt werden. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Neunkirchen: Diebstahl von Arbeitsgeräten In der Nacht zum Samstag dem 05.12.2020 wurden in Neunkirchen-Wiebelskirchen in der Straße Am Friedhof von einem Anhänger Werkzeug gestohlen. Arbeiter waren damit beauftragt, Bäume zu fällen. Zu Beginn der Arbeiten stellten sie dann den Diebstahl des Arbeitsmaterials fest. Es handelte sich um eine Aluleiter, Besen und Rechen, sowie um eine blaue Sackkarre. Die Schadenshöhe wird auf ca. 200 Euro geschätzt. Täterhinweise bitte an die Polizeiinspektion Neunkirchen, Tel.: 06821-2030

Neunkirchen: Verkehrsunfallflucht In der Nacht zum Samstag kam es in der Ziehwaldstraße in Neunkirchen zu einem Verkehrsunfall an einem geparkten weißen BMW. Hierbei wurde der vordere Stoßfänger beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle. Hinweise auf den Unfallverursacher bitte an die Polizeiinspektion Neunkirchen, Tel.: 06821-2030

Neunkirchen: versuchter Einbruch in Kita Am Samstagmittag wurde ein versuchter Einbruchsdiebstahl in die Kita in Wiebelskirchen in der Prälat-Schütz-Straße bemerkt. An einem Fenster an der Gebäudevorderseite konnte eine Vielzahl an Hebelspuren festgestellt werden. Das Fenster konnte nicht geöffnet werden, allerdings entstand am Alu-Rahmen ein Sachschaden. Täterhinweise bitte an die Polizeiinspektion Neunkirchen, Tel.: 06821-2030

Spiesen-Elversberg: Verkehrsunfallflucht In der Nacht zum Samstag kam es in der Rohrbacher Straße in Spiesen zu einem Verkehrsunfall. Hierbei erlitt ein geparkter Audi einen Streifschaden am linken Kotflügel. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle. Hinweise auf den Unfallverursacher bitte an die Polizeiinspektion Neunkirchen, Tel.: 06821-2030

Neunkirchen: PKW-Fahrer unter Alkohol- und Drogeneinfluss In der Nacht zum Sonntag, dem 06.12.2020 wurden von der Polizeiinspektion Neunkirchen Verkehrskontrollen im Dienstbereich durchgeführt. Hierbei wurde gegen 23.00 h ein 42 Jahre alter PKW-Fahrer aus Neunkirchen in der Zweibrücker Straße kontrolliert. Da der Mann unter Alkoholeinfluss stand und bei seiner Fahrweise Fahrfehler festgestellt wurden, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Gegen 00.40 h wurde in Schiffweiler ein 27 Jahre alter Mann aus Merchweiler kontrolliert. Dieser war mit seinem PKW mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Der Mann stand unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Bei einer weiteren Kontrolle gegen 02.30 h in Neunkirchen wurde ein 19 Jahre alter Fahranfänger aus Oberthal kontrolliert. Bei dem Fahrer konnten Alkohol- und Drogeneinfluss festgestellt werden. Bei einer Durchsuchung konnten noch mehrere Konsumeinheiten an Cannabis beschlagnahmt werden. Auch diesem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen.

