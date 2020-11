Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Homburg-SchwarzenbachHomburg-Schwarzenbach (ots)

Am 25.11.2020 kam es gegen 14:05 Uhr auf der B 423 zwischen Schwarzenbach und Homburg zu einem Verkehrsunfall bei dem eine Person schwer verletzt wurde. Ein PKW kam in Folge Unachtsamkeit auf die Gegenspur und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden LKW. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es kam zu erheblichen Verkehrsstörungen. Die B 423 musste kurzzeitig vollgesperrt werden. Der Unfallverursacher wurde schwer verletzt in das Universitätsklinikum Homburg verbracht.

