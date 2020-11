Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Sachbeschädigung und Müllablagerung auf dem Spielplatz der Lebenshilfe in der Goethestraße in Illingen

PI NeunkirchenPI Neunkirchen (ots)

Unbekannte Täter verübten in der Tatzeit, von Freitag, den 06.11.20, 16:00 Uhr bis Montag, den 09.11.20, 08:30 Uhr an der o.g. Tatörtlichkeit eine Sachbeschädigung, indem sie einen dortigen Zaun mutwillig beschädigten und anschließend Müll auf dem dortigen Spielplatz verteilten. Am Zaun entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 EUR.

Täterhinweise liegen bis dato keine vor.

Gibt es mögliche Zeugen zu der Tat?

