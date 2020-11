Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Öffentlichkeitsfahndung nach zwei bisl. unbekannten Tätern nach Einbruch in einen Bürogebäudekomplex in der Straße Untere Bliesstraße in Neunkirchen

Ein Dokument

PI NeunkirchenPI Neunkirchen (ots)

Zwei bislang unbekannten Täter verübten im Tatzeitraum vom 13.05.20, 17 Uhr bis 14.05.20, 07:45 Uhr einen Einbruch in ein Gebäudekomplex in der Straße Untere Bliesstraße in 66538 Neunkirchen. Bei dem Einbruch erbeuteten die Täter ein Firmenhandy und eine Musikbox im Wert von 800 EUR. Weiterhin verursachten beide Täter einen Sachschaden in Höhe von 5500 EUR. Da die unbekannten Täter bislang nicht ermittelt werden konnten, verfügte das Amtsgericht Saarbrücken eine Öffentlichkeitsfahndung mit den Bildern, welche durch die Überwachungskamera in dem Gebäudekomplex aufgezeichnet wurden.

Wer kennt die auf den Bildern der Überwachungskamera abgebildeten männlichen Personen?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Neunkirchen unter unten angegebener Rufnummer.

