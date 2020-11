Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Vier Sachbeschädigungen durch Graffiti, in der Tatzeit zwischen Freitag, den 05.11.2020, 15:30 Uhr bis Montag, den 09.11.2020, 07:15 Uhr in Illingen und der Ortslage Welschbach

Polizeirevier IllingenPolizeirevier Illingen (ots)

In dem o.g. genannten Tatzeitraum kam es in Illingen zu drei Sachbeschädigungen durch Graffiti und in Welschbach am Feuerwehrgerätehaus zu einer weiteren Sachbeschädigung durch Graffiti. Bei den jeweiligen Taten wurden in der Braugasse eine Hausfassade, in der Querstraße und der Provinzialstraße jeweils ein Pkw mit Farbe besprüht und teilweise mit Schriftzügen versehen. Am Feuerwehrgerätehaus in Welschbach wurde die Hausfassade ebenfalls durch ein Graffiti mittels Farbe beschädigt.

Ob zwischen den Taten in Illingen und in Welschbach ein Tatzusammenhang besteht, kann bis dato nicht gesagt werden. Hierzu dauern die polizeilichen Ermittlungen noch an.

Gibt es weitere Geschädigte oder mögliche Zeugen zu den Taten? Wenn ja bitte Kontakt zur örtlich zuständigen Polizeidienststelle aufnehmen.

