Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Trunkenheitsfahrt mit anschließender Widerstandshandlung in Neunkirchen

NeunkirchenNeunkirchen (ots)

Im Rahmen einer allgemeinen Streifenfahrt wurde eine Polizeistreife am Samstagmorgen gegen 03 Uhr auf der Westspange in Neunkirchen auf einen PKW aufmerksam, der in leichten Schlangenlinien und unangepasst langsam geführt wurde. Die Beamten entschlossen sich schließlich dazu, den Fahrzeugführer einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Hierbei konnte bei dem 51-jährigen Fahrer Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Zudem entdeckten die Beamten eine leere Flasche Chantré auf dem Beifahrersitz. Der Fahrer verhielt sich insgesamt sehr aggressiv und verweigerte jegliche Aussage. Aufgrund seiner massiven Gegenwehr konnte die auf der Polizeidienststelle durchgeführte Blutprobenentnahme nur mit Hilfe von mehreren Beamten und unter Einsatz des Distanzelektroimpulsgerätes durchgeführt werden.

