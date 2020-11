Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Drogenfund in Eppelborn

EppelbornEppelborn (ots)

Am frühen Samstagmorgen konnte gegen 01:30 Uhr im Rahmen einer präventiven Streifenfahrt eine verdächtige Person am Waldrand, ca. 200 m vor der Ortslage Eppelborn angetroffen werden. Im Rahmen einer durchgeführten Personenkontrolle bei dem 33-jährigen Mann konnte durch die Beamten eine größere Menge an Betäubungsmitteln aufgefunden werden. Insgesamt handelte es sich um ca. 200 g Amphetamin und 10 g Cannabis. Die weiteren Folgemaßnahmen wurden anschließend durch die Fachdienststelle übernommen.

