Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Wohnungseinbruchsdiebstahl in der Bliesstraße in Neunkirchen

NeunkirchenNeunkirchen (ots)

Am Freitag, 06.11.2020, kam es zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl in ein Einfamilienanwesen in der Bliesstraße in Neunkirchen. Ein bislang unbekannter Täter hebelte im rückwärtig gelegenen Garten ein Kellerfenster auf und verschaffte sich somit Zutritt zu dem Anwesen. Anschließend entwendete er aus dem Schlafzimmer eine größere Menge Bargeld sowie einen Impfpass. Danach verließ er das Anwesen über die Terrassentür.

Die Tatzeit liegt zwischen 17 Uhr und 22 Uhr. Bei Hinweisen zur Tat wenden Sie sich bitte an die Polizeiinspektion Neunkirchen, Tel. 06821/2030.

