Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Wohnungseinbruchsdiebstahl in der Saarbrücker Straße in Illingen-Uchtelfangen

IllingenIllingen (ots)

Am Freitag, 06.11.2020, brachen zwischen 15:30 Uhr und 20 Uhr unbekannte Täter in ein freistehendes Wohnanwesen in der Saarbrücker Straße in Illingen-Uchtelfangen ein. Durch Aufhebeln eines auf der Gebäuderückseite befindlichen Kellerfensters gelangten die Täter in das Anwesen. In den oberen Wohnräumlichkeiten öffneten sie anschließend mehrere Schränke und Schubladen und entwendeten letztlich aus einer aufgefundenen Geldkassette ca. 300-400 EUR Bargeld und eine EC-Karte.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Neunkirchen, Tel. 06821/2030

