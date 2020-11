Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Ladendiebstahl mit anschließender Festnahme des Beschuldigten in Neunkirchen

NeunkirchenNeunkirchen (ots)

Am Freitag gegen 13:45 Uhr wurde hiesige Dienststelle über einen Ladendiebstahl informiert. Nach Angaben des Ladendetektivs habe der 30-jährige Täter eine Musikbox unter seine Jacke gesteckt und damit das Geschäft verlassen, ohne die Ware zu bezahlen. Weitergehende Ermittlungen ergaben, dass der gleiche Täter am Vortag bereits zwei weitere Diebstähle, einen hiervon unter Mitführung eines Messers, begangen hatte. Nach Sachvortrag bei der Staatsanwaltschaft stellte dieser Antrag auf Haftbefehl, so dass der Täter nach erfolgter Vorführung beim Ermittlungsrichter am Samstagmittag der JVA Saarbrücken zugeführt wurde.

