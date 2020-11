Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

NeunkirchenNeunkirchen (ots)

Am Donnerstag Morgen, den 05.11.2020, zwischen 08:30 Uhr und 12:30 Uhr ereignete sich in der Pasteurstraße auf der Parkfläche in Längsaufstellung vor dem Gebäude der Bank 1 Saar eine Verkehrsunfallflucht. Dabei entstand Sachschaden am Fahrzeug des Geschädigten. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor. Bei sachdienlichen Hinweisen wird gebeten sich mit der Polizei Neunkirchen in Verbindung zu setzen.

