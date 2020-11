Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Verkehrsunfallflucht mit drei möglichen Verkersunfallörtlichkeiten Unfallzeit: Donnerstag, den 29,10.2020 19:15 Uhr bis Freitag, den 30.10.2020; 17:30 Uhr

Die Geschädigte bemerkte an ihrem silberfarbenen Pkw der Marke VW am Freitag, den 30.10.2020, gegen 17:35 Uhr einen Unfallschaden an ihrer Fahrerseite. Der Schaden erstreckt sich in einer Höhe von 43-63 cm, mittig der Fahrertür bis an den hinteren Radkasten der Fahrerseite. Die Geschädigte gab weiterhin an, dass der Schaden an den folgenden möglichen Unfallörtlichkeiten passiert sein könnte:

1.) Vor dem Anwesen am Zimmerplatz 41 in 66557 Illingen, in der Zeit vom 29.10.2020, 19:15 Uhr bis 30.10.2020, 07:00

2.) Vor der Bäckerei Boos, Hauptsraße 47 in 66557 Illingen, in der Zeit vom 30.10.2020, 07_22 Uhr bis 07:26 Uhr

3.) In der Braugasse in 66557 Illingen, im Bereich der Ausfahrt der dortigen Tiefgarage in der Zeit vom 30.10.2020, 07:30 Uhr bis 17:30 Uhr

Eine genaue Unfallörtlichkeit oder eine nähere zeitliche Eingrenzung konnte bei der Geschädigten nicht eruiert werden.

Mögliche Unfallzeugen melden sich bitte unter der u.g. Durchwahl der PI Neunkirchen.

