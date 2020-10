Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Gestohlenes Motorrad in Merchweiler

MerchweilerMerchweiler (ots)

Ein bislang unbekannter Täter entwendete in der Zeit von 23.10.2020, 19:00 Uhr bis 24.10.2020,13:00 Uhr, ein Motorrad der Marke Kawasaki, Modell: NINJA ZX-6R, Farbe: grau/weiß, welches im Hinterhof am Anwesen des Besitzers, in der Hauptstraße, in Merchweiler, abgestellt war. Bei sachdienlichen Hinweisen wird gebeten sich mit der Polizei in Neunkirchen in Verbindung zu setzen.

