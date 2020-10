Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Verkehrsunfall vor dem Anwesen Hauptstraße 176 (Bäckerei Rullof) in 66589 Merchweiler am 27.10.2020, in der Zeit zwischen 11:50 Uhr bis 12:00 Uhr; Suche nach dem vermeintlichen beschädigten PKW

PI NeunkirchenPI Neunkirchen (ots)

Der Unfallverursacher befuhr die Hauptstraße in Merchweiler in Fahrtrichtung Göttelborn. In Höhe der Bäckerei Rullof kollidierte der unfallverursachende PKW mit seinem rechten Außenspiegel mit einem bislang unbekannten Fahrzeug. An dem unfallverursachenden Pkw entstand ein leichter Schaden am rechten Außenspiegel.

Gibt es einen Verkehrsteilnehmer, welcher zur Unfallzeit im Bereich der Bäckerei Rullof parkte und im Nachgang einen Schaden (vermutliche Fahrerseite) feststellte?

