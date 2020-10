Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Verkehrsunfallflucht in Eppelborn OT Bubach-Calmesweiler

PI Neunkirchen (ots)

Am Abend des 23.10.2020 kam es in Eppelborn Ortsteil Bubach-Calmesweiler zu einer Verkehrsunfallflucht. Demnach kollidierte ein bislang unbekannter Unfallverursacher mit dem am rechten Fahrbahnrand parkenden Kleintransporter des 35-jährigen Geschädigten. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallörtlichkeit in unbekannte Richtung. Es entstand ein erheblicher Sachschaden im fünfstelligen Bereich.

Bei Hinweisen zum Unfall wenden Sie sich bitte an die Polizeiinspektion Neunkirchen, Tel. 06821/2030.

