Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Suche nach dem Halter eines beschädigten PKW

Neunkirchen (ots)

Am 16.10.2020 ereignete sich gegen 08.00 h ein Verkehrsunfall in der Kuchenbergstraße in Neunkirchen in Höhe des dortigen Nettomarktes (Kuchenbergstraße 194). Hierbei wurde der linke Außenspiegel eines dort geparkten Kleinwagens erheblich beschädigt. Der Verursacher des Unfalls, ein LKW-Fahrer, konnte aufgrund einer Zeugenaussage ermittelt werden. Bei der anschließenden Überprüfung an der Unfallstelle, konnte der Kleinwagen allerdings nicht mehr aufgefunden werden. Der Halter des Kleinwagens wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Neunkirchen fernmündlich unter der Telefonnummer: 06821-2030 in Verbindung zu setzen.

