Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Einbruch in 2 Firmengebäude im Gewerbepark Klinkenthal

66578 Schiffweiler (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag, 16.10.2020 - 17.10.2020, wurde in 2 nebeneinander befindliche Firmengebäude im Gewerbepark Klinkenthal eingebrochen. Bisher unbekannter Täter hebelte an einer Firma ein Bürofenster auf und erlangte so Zutritt zum Gebäude. Ob der Täter tatsächlich die Räumlichkeiten betrat ist jedoch unklar, da nichts entwendet wurde. Ebenfalls am direkt daneben befindlichen Gebäude einer weiteren Firma wurde ein Rolltor aufgebrochen. Der unbekannte Täter begab sich ins Innere der Lagerhalle auf der Suche nach Diebesgut. Jedoch konnten lediglich diverse Veränderungen festgestellt werden; augenscheinlich wurde auch hier nichts entwendet. Möglicherweise wurde der Täter bei den Taten, die offenbar in Zusammenhang stehen, gestört.

Zeugen, die Hinweise zu den Taten geben können oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Neunkirchen unter 06821-2030 in Verbindung zu setzen.

