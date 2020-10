Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Einbruch in Gaststätte

66564 Ottweiler (ots)

Am Sonntag, 18.10.2020 um 04:45 Uhr kam es zu einem Einbruch in eine Gaststätte in der Wilhelm-Heinrich-Straße in Ottweiler. 3 maskierte, bisher unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Schankraum und brachen hier gezielt die dort aufgestellten Spielautomaten auf. Als die Alarmanlage auslöste, wurden Anwohner auf die Tat aufmerksam, beobachteten die Flucht der Täter und informierten die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung führte nicht zum Erfolg. Bei der Tat wurde Bargeld aus den Spielautomaten in unbekannter Höhe entwendet.

Zeugenhinweise an die Polizei Neunkirchen unter 06821-2030.

