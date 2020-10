Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Verkehrsunfallflucht

66539 Neunkirchen-Furpach (ots)

In der Nacht von Freitag, 16.10.2020 auf Samstag, 17.10.2020, kam es im Zeitraum 00:30 Uhr bis 09:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Straße "Beim Wallratsroth" in 66539 Neunkirchen-Furpach. Ein bisher unbekanntes Fahrzeug streifte beim Vorbeifahren ein ordnungsgemäß am Fahrbahnrand parkendes Auto und flüchtete anschließend von der Örtlichkeit. Hierbei wurde das parkende Kraftfahrzeug erheblich beschädigt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Neunkirchen unter 06821-2030 in Verbindung zu setzen.

