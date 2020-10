Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Verkehrsunfallflucht Donnerstag, den 15.10.20, gegen 15:50 Uhr in der Beethovenstraße in 66583 Spiesen-Elversberg

PI Neunkirchen (ots)

Am 15.10.2020, gegen 15:40 Uhr, ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht in der Beethovenstraße in 66583 Spiesen-Elversberg. Das unfallverursachende Gespann, bestehend aus einem silbernen SUV und einem doppelachsigen Wohnwagen (vermutlich von weißer Farbe) befuhr die Beethovenstraße in Fahrtrichtung Heinitzstraße. Das Gespann kollidierte anschließend beim nach links Einbiegen in die Poststraße mit dem Heck des Wohnwagens beim Ausscheren mit dem dort rechts in einer Parktasche der Beethovenstraße geparkten roten Pkw.

Beim Fahrzeugführer des Gespanns soll es sich um eine männliche Person, ca. 50 Jahre mit dunklen kurzen Haaren gehandelt haben.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Neunkirchen

NK- ESD

Falkenstraße 11

66538 Neunkirchen

Telefon: 06821/203113

E-Mail: pi-neunkirchen@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell