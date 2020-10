Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Verkehrsschild umgefahren und weitergefahren

Neunkirchen (ots)

Am Donnerstag, zwischen 13:15 h und 13:30 h, beschädigte ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer ein Verkehrsschild in Neunkirchen an der Einmündung Westspange - Südring. Der Pfosten, an dem das Schild befestigt war, wurde dabei vollständig umgeknickt. Der Fahrzeugführer fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Neunkirchen

NK- ESD

Gerd Molter

Falkenstraße 11

66538 Neunkirchen

Telefon: 06821/203-112

E-Mail: pi-neunkirchen@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell