Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: tödlich verletzter Fußgänger auf der Autobahn

Neunkirchen (ots)

Tödliche Verletzungen erlitt ein 63jähriger Mann aus Neunkirchen, der auf der A 8 in Höhe der Anschlussstelle Wellesweiler zu Fuß unterwegs war. Er wurde dabei von einem PKW erfasst, der von einem 25jährigen Mann aus Eppelborn gefahren wurde und in Richtung Saarlouis unterwegs war. Der Fußgänger verstarb noch an der Unfallstelle. Der Autofahrer wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand leicht verletzt und erlitt u.a. einen Schock, so dass er in ein nahe gelegenes Krankenhaus transportiert wurde. Die A 8, Richtungsfahrbahn Saarlouis, war im Bereich der Unfallstelle während der Unfallaufnahme für mehrere Stunden voll gesperrt. Die Hintergründe, warum der Mann zur Nachtzeit zu Fuß auf der Autobahn unterwegs, sind noch nicht geklärt.

