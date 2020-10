Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Verkehrsunfallflucht auf Lidl Parkplatz

Elversberg (ots)

Am Montagmorgen zwischen 10:10 h und 10:40 h kam es in Elversberg, auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher noch unbekannter Fahrzeugführer beschädigte das geparkte Fahrzeug des Geschädigten, ein VW Passat, auf der Fahrerseite und entfernte sich von der Unfallörtlichkeit. Es entstand erheblicher Sachschaden. Bei sachdienlichen Hinweisen wird gebeten sich mit der Polizei in Neunkirchen in Verbindung zu setzen.

