Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Fliegende Eier bei Neunkircher "Wahrheit oder Pflicht" Spiel

Neunkirchen/Innenstadt, Willi-Graf-Straße (ots)

Am Samstag (03.10.20, gegen 14:15 Uhr) staunte eine Fußgängerin nicht schlecht, als sie beim passieren der Willi-Graf-Straße in Neunkirchen fliegenden Eiern ausweichen musste. Die 17 Jahre alte Jugendliche rief daraufhin die Polizei. Sie gab an, dass die Eier aus einem geöffneten Fenster geworfen wurden und sie zwei Kinder dort gesehen hätte. Die betreffende Wohnung wurde daraufhin von Beamten der Polizei Neunkirchen aufgesucht. Als Übeltäter konnten schließlich zwei 9 Jahre alte Jungen ausfindig gemacht werden. Als Grund für die geworfenen Eier gaben die Jungen an "Wahrheit oder Pflicht" gespielt zu haben. Eine Pflicht habe darin bestanden zwei Eier aus dem Fenster zu werfen. Das diese Pflicht zu 100 Prozent erfüllt wurde konnte die 17-jährige Fußgängerin bestätigen. Den beiden jungen wurde verdeutlicht, dass die Polizei es grundsätzlich begrüße wenn 9 Jahre alte Kinder sich gegen das Spielen am Computer entscheiden und sich stattdessen körperlich betätigen. Allerdings sollte man auch beim spielen auf andere Mitmenschen Rücksicht nehmen. Die Kinder entschuldigten sich mehrfach und gaben glaubhaft an, dass es keine Absicht gewesen sei die Eier in die Nähe anderer Menschen zu werfen. Beide wurden in die Obhut der Mutter, welche lediglich kurz einkaufen war, übergeben.

