Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Unbekannter zündet Papiertonne an

Merchweiler/Wemmetsweiler, Talhübel (ots)

Am Freitag (02.10.20) kam es in den frühen Morgenstunden zu einem Feuerwehreinsatz in der Straße Talhübel im Merchweiler Ortsteil Wemmetsweiler. Gegen 05:30 Uhr wurde der Polizei Neunkirchen durch einen Anwohner der Brand einer Papiertonne gemeldet. Als die Einsatzkräfte an der Örtlichkeit eintrafen griffen die Flammen bereits auf eine Restmülltonne und ein dahinter abgestelltes Wohnmobil über. Lediglich durch den schnellen Löscheinsatz der Feuerwehr konnte ein Vollbrand des Fahrzeuges verhindert und das Feuer schließlich abgelöscht werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 5000 Euro. Eine entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Wer Hinweise zu dem bislang unbekannten Täter geben kann wird gebeten sich bei der Polizei Neunkirchen zu melden.

