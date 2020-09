Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: 2 Verletzte durch Brand mehrerer Papiercontainer

66538 Neunkirchen (ots)

Am frühen Sonntag Morgen entzündete ein bislang unbekannter Täter zwischen 03:45 Und 04:00 Uhr insgesamt 3 Papiercontainer in Neunkirchen in der Willi-Graf-Straße sowie der Parkstraße. In einem Fall stand der Container so nah an einer Hauswand, dass der Brand auf die Hausfassade überzugreifen drohte und der starke Rauch über ein darüberliegendes, gekipptes Fenster in die Schlafräume der Bewohner zog. Hierbei wurden zwei Personen durch Rauchgasvergiftungen leicht verletzt und mussten mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden. Die Feuerwehr konnte alle Brände schnell ablöschen.

Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können oder im Tatzeitraum verdächtige Personen in der Nähe der Brandorte gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Neunkirchen unter der Telefonnummer 06821-2030 in Verbindung zu setzen.

