Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Verkehrsunfall mit geflüchtetem Verursacher

66564 Ottweiler (ots)

In der Nacht von Samstag, 26.09.2020, auf Sonntag, 27.09.2020, kam es gegen 01:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B 420 zwischen Ottweiler und Fürth in Höhe des dortigen "Wetschhauser Hofes". Ein Pkw kam auf der Strecke von der Fahrbahn ab, durchfuhr die Böschung und kollidierte mit 2 Verkehrsschildern, die komplett zerstört wurden. Anschließend flüchtete der Verursacher von der Unfallörtlichkeit. Die Spurenlage vor Ort lässt darauf schließen, dass als Verursacher ein weißer BMW, vermutlich neueres Modell, in Frage kommt. Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet oder einen weißen BMW, der im Frontbereich stark beschädigt ist, festgestellt haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Neunkirchen unter der Telefonnummer 06821-2030 zu melden.

