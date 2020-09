Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Fußgängerin

66538 Neunkirchen (ots)

Am Samstag, 26.09.2020 gegen 07:15 Uhr, kam es in der Neunkircher Hohlstraße zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 62jährige Fußgängerin wurde beim Überqueren der Straße durch den Pkw einer 44jährigen Frau erfasst und erlitt hierdurch schwere Verletzungen. Die genaue Unfallursache ist noch unklar und ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Die Fußgängerin wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Hohlstraße musste für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt werden.

