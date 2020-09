Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Werkzeuge aus Baucontainer gestohlen

Neunkirchen (ots)

Zwei unbekannte Männer entwendeten am Donnerstag gegen 10:30 h Werkzeuge aus einem Baucontainer. Der Container war in der Homburger Straße in Wellesweiler abgestellt. Die zwei Unbekannten begaben sich in den unverschlossenen Container und entwendeten daraus Maschinen. Anschließend entfernten sich sich mit einem PKW, vermutl. ein blaues Coupe mit Saarbrücker Kreiskennzeichen, von der Örtlichkeit.

