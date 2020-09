Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: geparktes Auto beschädigt

Neunkirchen (ots)

Am Samstag zwischen 17:00 h und 18:00 h wurde auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Bliesstraße in Neunkirchen ein geparktes Fahrzeug beschädigt. Bei dem beschädigten Auto handelt es sich um einen schwarzen BMW. Der Schaden könnte durch einen Einkaufswagen, der sich selbständig gemacht hat, verursacht worden sein,

