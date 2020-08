Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Mädchen umgefahren und weitergefahren

Illingen (ots)

Leicht verletzt wurde ein 9jähriges Mädchen aus Hüttigweiler am Donnerstag gegen 15:10 h bei einem Verkehrsunfall. Das Mädchen war zu Fuß mit einer gleichaltrigen Freundin in der Provinzialstraße in Hüttigweiler unterwegs. Sie hatte ein Fahrrad dabei, das sie aber schob. Sie überquerte die Straße an dem Fußgängerüberweg in Höhe der Einmündung Tholeyer Straße. Dabei wurde sie von einem Fahrzeug erfasst, das von der Tholeyer Straße in die Provinzialstraße eingebogen war und das Rotlicht der dortigen Fußgängerampel missachtete. Das Mädchen kam dadurch zu Fall und verletzte sich am Knie. Der Fahrer des Autos hielt kurz an, erkundigte sich bei dem Mädchen, ob alles in Ordnung sei, fuhr dann aber weiter. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen weißen Van handeln. Der Fahrer soll ca. 170 m groß sein, helle Haare haben und Brillenträger sein.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Neunkirchen

NK- ESD

Gerd Molter

Falkenstraße 11

66538 Neunkirchen

Telefon: 06821/203-112

E-Mail: pi-neunkirchen@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell