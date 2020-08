Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Radfahrer schwer verletzt

Neunkirchen (ots)

Lebensgefährliche Kopfverletzungen erlitt ein 85jähriger Mann aus Neunkirchen, der mit seinem Fahrrad am gestrigen Tag gegen 11.30 h in der Hermannstraße in Neunkirchen unterwegs war. Der Mann war ohne Fremdverschulden zu Fall gekommen. Zu dieser Zeit herrschte recht stürmisches Wetter. Möglicherweise war der Mann, der keinen Helm trug, von einer starken Windböe erfasst worden und gestürzt. Er wurde zur Behandlung in die Uni-Klinik Homburg transportiert.

