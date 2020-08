Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Vermisstensache Dominik Schmidt

Neunkirchen (ots)

Der 13-jährige Dominik Schmidt ist seit dem 23.08.2020, gegen 23:00 Uhr aus einer Jugendwohngruppe in Neunkirchen abgängig. Dominik ist ca. 1,55m groß, wiegt ca. 50 kg, hat eine schmächtige Figur und eine helle Hautfarbe. Er trägt eine Gucci Mütze, ein rotes T-Shirt, eine dunkelblaue Bomberjacke, weiße Adidas Schuhe, eine schwarze Jogginghose und eine Bauchtasche mit rotem Bandana. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll er sich in seinem gewohnten Umfeld im Raum Saarbrücken aufhalten. Bei sachdienlichen Hinweisen wenden Sie sich bitte an die nächstgelegene Polizeidienststelle.

