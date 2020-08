Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Außenspiegel beschädigt und weitergefahren

Neunkirchen (ots)

Am Sonntagabend zwischen 19:30 h und 20:00 h wurde in Wiebelskirchen, In der Ohlenbach, ein geparktes Fahrzeug bei einem Verkehrsunfall beschädigt. Ein bisher noch unbekannter Fahrzeugführer hatte die Straße entgegen der derzeit geltenden Einbahnregelung befahren, war gegen das andere ordnungsgemäß geparkte Fahrzeug, einen VW-Golf, gestoßen und hatte dabei wurde den linken Außenspiegel abgerissen.

