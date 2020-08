Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Zeugenaufruf nach Körperverletzung

Neunkirchen (ots)

Am Freitag, den 21.08.2020, kam es zwischen 19:00 und 19:30 Uhr zu einem Körperverletzungsdelikt im Bereich der Lindenallee in Neunkirchen. Ein bislang unbekannter Täter spricht den auf einer Bank der Bushaltestelle sitzenden 23-jährigen Geschädigten an, ob es ein Problem gebe. Anschließend versetzt er dem Geschädigten einen Schlag ins Gesicht, welcher anschließend zu Boden fällt. Als dieser schließlich wieder aufstehen will, wird er durch den Täter mehrfach mit dem beschuhten Fuß getreten und auch im Gesicht getroffen. Anschließend entfernt sich der Täter mit einem Pkw, Peugeot, bulgarisches Kennzeichen, in Richtung Wellesweiler.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: Männlich, ca. 25 Jahre alt, ca. 175-180 cm groß, schlank, langer Bart, ausländischer Phänotyp, trug ein olivgrünes Shirt, Sneaker und eine Mütze. Er war in Begleitung zweier weiterer Männer, die jedoch keinen Tatbeitrag lieferten.

Zeugen der Tat werden gebeten, sich mit der Polizei Neunkirchen unter der 06821/2030 in Verbindung zu setzen.

