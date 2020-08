Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Suche nach vermisster Person

Neunkirchen (ots)

Seit gestern Nachmittag (19.08.2020) wird der 80-jährige Hans-Dieter Franz aus Schiffweiler vermisst. Der Vermisste ist herzkrank und leidet zunehmend an Demenz. Er ist auf Medikamente angewiesen, suizidale Absichten können nicht ausgeschlossen werden. Herr Franz ist mit einem grünen, älteren Fahrrad unterwegs. Aufgrund seiner körperlichen Konstellation ist er wohl noch in der Lage größere Strecken per Rad zurückzulegen. Herr Franz ist 175 cm groß und von schlanker Gestalt, trägt grauen 6-Tage-Bart und hat kurze grau-dunkle Haare. Er ist Brillenträger und führt sehr wahrscheinlich einen gelben Fahrradhelm mit. Über seine Bekleidung ist nichts bekannt.

Nach letzten Hinweisen dürfte er heute Morgen (20.08.2020) noch im Bereich Tholey/Schaumberg unterwegs gewesen sein.

Bei Erkenntnissen und Hinweisen bitte umgehend Kontaktaufnahme mit der Polizeiinspektion Neunkirchen, 06821-2030.

